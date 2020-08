Incontro Koeman-Messi: subito a colloquio per la conferma al Barcellona

Il giorno dopo l'annuncio dell'arrivo a Barcellona, Koeman ha chiesto un incontro a Messi: vacanze interrotte e discorsi sul futuro.

2020 nero per il , al centro di una rivoluzione per tentare di tornare protagonista in , dove ha comunque fatto la voce grossa negli ultimi anni, e Europa, dove invece ha deluso parecchio nelle ultime stagioni. Esonerato Setien, anche Abidal ha lasciato. E Leo Messi? Chissà.

Ronald Koeman, nuovo tecnico dei blaugrana, è consapevole di dover fare tutto il possibile per tenere la stella della squadra al Barcellona. Si parla giorno dopo giorno di e e di voci secondo cui Messi vorrebbe lasciare il team in cui ha giocato tutta la vita, ma per ora nulla di definito.

Messi avrebbe interrotto le sue vacanze per incontrare Koeman a Barcellona sotto consiglio del patron Bartomeu. L'olandese ha fretta di confermare la Pulce alla sua corte, senza dover rivoluzionare la squadra ed essere il primo tecnico da più di un decennio a non averlo a disposizione.

Nelle dichiarazioni di presentazione, Koeman si è detto ovviamente speranzoso di poter lavorare con Messi, dubbioso però sul fatto se debba o meno convincerlo: di certo ha voluto organizzare subito l'incontro con il giocatore, in vacanza al confine tra Spagna e .

L'8-2 ha colpito fortemente Messi, che vorrebbe riavere al suo fianco i giocatori e gli uomini con cui ha costruito la sua carriera, tra cui quel Neymar spesso accostato al Barcellona ma per ora stabilmente al . Anche se la vittoria in Champions potrebbe cambiare le cose.

Di certo sono anni che il Barcellona non riesce a raggiungere la finale di Champions, devastata nel morale dalle rimonte subite contro e , dalla batosta contro il , dall'eliminazione contro la . Tanti, troppi colpi su cui Messi ragione. E che Koeman prova a far dimenticare.