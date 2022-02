Incidente stradale per Ribery: lieve trauma cranico e prognosi di una settimana

Disavventura per Franck Ribery. L'attaccante della Salernitana è rimasto coinvolto in un incidente stradale senza gravi conseguenze nella serata di domenica 27 febbraio.

Secondo quanto riportato da 'Salerno Today' il calciatore transalpino avrebbe perso il controllo della propria vettura rimediando un leggero trauma cranico in seguito all'impatto.

Trasportato in ospedale, i controlli del caso hanno escluso ulteriori danni di rilievo. Per il calciatore è prevista una prognosi di una settimana che, evidentemente, lo estrometterà dal match che i campani disputeranno venerdì 4 marzo in casa dell'Inter a San Siro.

Calendario alla mano, Davide Nicola spera di averlo a disposizione per il match casaligo contro il Sassuolo in programma sabato 12 marzo all'Arechi.