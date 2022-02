Incidente d'auto per l'ex calciatore Carlo Cherubini: è in prognosi riservata

Una drammatica notizia scuote Rimini e il mondo del calcio. Nella serata di domenica l'ex calciatore Carlo Cherubini, che attualmente ricopre il ruolo di Club Manager del club romagnolo (Serie D), è rimasto vittima di un incidente stradale assieme alla moglie. I due sarebbero gravi, ma non in pericolo di vita.

Ad annunciarlo, tramite un comunicato ufficiale, è stato proprio il Rimini:

"La Società Rimini FC rende noto che nella serata di ieri (domenica, ndr), il Club Manager Carlo Cherubini e la moglie Valentina Scarchilli sono rimasti vittime di un gravissimo incidente stradale mentre stavano facendo rientro a Roma, e sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Tutta la Società è rimasta profondamente scossa da questa brutta notizia che non avremmo mai voluto dare. Il Rimini FC rimane con il cuore costantemente vicino a Carlo e Valentina auspicandosi che questa brutta notizia possa essere quanto prima soltanto un cattivo ricordo".

Secondo la stampa locale, sia Cherubini che la moglie Valentina sarebbero in gravi condizioni ma, fortunatamente, come detto, non in pericolo di vita. I due hanno riportato ferite serie a causa dell'incidente, tra cui, nel caso dell'ex calciatore, un trauma facciale.

44 anni, Cherubini ha navigato per anni nelle serie minori del calcio. Anche lui contribuì alla rinascita della Fiorentina, che - inizialmente col nome di Florentia Viola - ripartì dalla Serie C2 e tornò in A. Nel corso della propria carriera ha indossato anche le maglie di Salernitana, Vicenza e Perugia.