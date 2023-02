Inchiesta Juventus, Tongya non ha dubbi: “8 milioni per me non erano esagerati”

Franco Tongya, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Io venivo da un’ottima stagione e non ci ho visto nulla di strano”.

Approdato all’Odense, Franco Tongya sta vivendo in Danimarca quello che è, sino a questo momento, il miglior periodo della sua giovane carriera.

In Superligaen sta trovando tanta continuità ed è anche diventato uno degli idoli della tifoseria. Sempre schierato in campo da settembre in poi, sin qui ha messo a segno un goal nel campionato danese e, grazie alle sue prestazioni, ha anche attirato l’interesse di Roberto Mancini che l’ha convocato per un paio di stage Azzurri.

Tongya, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato cosa l’ha convinto a ripartire, a vent’anni, dalla Danimarca.

“Era quello di cui avevo bisogno e sono contento per i risultati. In estate ho deciso di lasciare il Marsiglia e ho ricevuto qualche offerta dalla Serie B, però la proposta dell’Odense sembrava allettante. La città è carina e vicina a Copenaghen, in squadra ci sono tanti giovani che giocano titolari. Rispetto all’Italia, ho trovato un posto dove ci è concesso sbagliare. Attualmente siamo quarti in classifica e in piena corsa per i playoff-scudetto”.

Il talento cresciuto nel settore giovanile della Juventus, nel gennaio del 2021 si è trasferito al Marsiglia, ma le cose in Francia non sono andate benissimo per lui.

“Sono stato sfortunato, perché quando ho firmato con il Marsiglia c’era ancora Villas Boas, che mi stimava e puntava su di me. Una settimana dopo lo hanno esonerato, è arrivato Sampaoli e mi ha tagliato fuori. Mi disse che non mi conosceva e aveva altre priorità. La squadra era forte, c’erano Under, Payet e Thauvin, che addirittura chiese all’allenatore per quale motivo non giocassi. Purtroppo non ho trovato spazio, così ho optato per una nuova avventura”.

Proprio il suo trasferimento dalla Juventus al Marsiglia è finito sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Torino. Tale operazione è stata contestata nell’ambito dell’inchiesta Prisma (ma anche dalla Corte di appello della FIGC), perché la valutazione di 8 milioni del suo cartellino (ci fu uno scambio con Aké) è ritenuta esagerata.

“Sì. Non mi sembravano pochi, ma neppure una cifra esagerata. Le cifre dei trasferimenti si erano gonfiate parecchio negli ultimi anni, in più io venivo da un’ottima stagione. Ero il calciatore più giovane della Juventus Under 23, ero stato inserito nella Top 11 della Youth League e anche del Mondiale Under 18. Lì per lì, non ci ho visto nulla di strano. Nei mesi scorsi mi hanno scritto amici e compagni, chiedendomi cosa fosse successo e cosa mi sarebbe accaduto. Io però non ne so nulla, certi fattori non influiscono sul mio percorso”.

Tongya ha spiegato come nacque quella trattativa con l’OM.

“In quel momento non vedevo grossi margini di crescita nella Juventus. Mi sentivo pronto per giocare in prima squadra, ma davanti avevo dei mostri sacri come Dybala, Cristiano Ronaldo e decine di fenomeni. Villas Boas mi apprezzava e mi voleva con sé: non ci ho pensato un attimo. Preferivo la prima squadra del Marsiglia all’Under 23 bianconera”.