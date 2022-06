Inchiesta appalti: arrestato l'ex presidente del Pescara Vincenzo Marinelli

L'ex massimo dirigente del club abruzzese è stato arrestato a Grottamare dove si trovava in qualità di accompagnatore della Nazionale Under 21.

Vincenzo Marinelli, imprenditore nonché ex presidente del Pescara, è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Pescara relativa ad appalti della Asl.

Marinelli, secondo quanto riportato da 'ANSA', è stato arrestato nella giornata di martedì a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

L'articolo prosegue qui sotto

L'imprenditore di 86 anni si trovava nel posto nelle vesti di accompagnatore della nazionale di calcio Under 21 che oggi scenderà in campo contro l'Irlanda per la gara che vale l'accesso alla fase finale degli Europei di categoria.

Oltre a Marinelli, sono stati posti agli arresti domiciliari altre tre persone: il suo collaboratore Graziano Canonico, oltre a due funzionari della Asl e un imprenditore della sanità.

Marinelli è stato massimo dirigente del club abruzzese dal 1980 al 1986.