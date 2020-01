Ryan per l'Australia: donerà 500$ per ogni parata dei portieri di Premier

Mathew Ryan in soccorso della sua Australia devastata dagli incendi: donerà 500 dollari australiani per ogni parata dei portieri di Premier League.

Sono giorni drammatici per l' , messa in ginocchio dagli incendi che stanno devastando gran parte del Paese, mettendo a serio rischio l'esistenza di molte specie animali che da sempre rappresentano un patrimonio inestimabile.

Mathew Ryan è australiano e starà soffrendo molto dall'altra parte del mondo: gioca infatti nel in Premier League ed è solito tornare in patria per vestire la maglia dei 'Socceroos', di cui è una delle colonne portanti.

Il portiere classe 1992 ha deciso di prendere un'iniziativa lodevole per aiutare la sua gente: come affermato in un post pubblicato su Twitter, donerà 500 dollari australiani (pari a 310 euro) per ogni parata che sarà effettuata dai portieri nel prossimo weekend di Premier League.

I’ll be donating $500 for every registered save by all @premierleague goalkeepers this weekend.



Please visit any of the sites below if you’re able to contribute. Thank you 🙏🏼 https://t.co/ALkFfMdOL8https://t.co/XhnSbJMHX0https://t.co/cOYyfGOZMVhttps://t.co/3aUufmplV7 pic.twitter.com/07QarFLEBJ — Maty Ryan (@MatyRyan) January 9, 2020

La speranza è dunque che Alisson e colleghi facciano la differenza a suon di interventi decisivi, utili non solo allo spettacolo sul rettangolo verde ma anche per una causa nobile che a Ryan sta parecchio a cuore.

Il Brighton affronterà in trasferta l' di Ancelotti, contro cui serviranno le parate di Ryan per ottenere un buon risultato su un campo osticissimo: e mai come in questa occasione ci si augura che possa essere la sua migliore prestazione.