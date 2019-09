Ince sta con Lukaku: "A Milano ho letto una frase razzista, metà stadio della Cremonese ululò contro di me"

L'ex centrocampista dell'Inter ha raccontato alcuni episodi del suo passato italiano in virtù di quanto accaduto a Lukaku nell'ultima giornata.

Condanna praticamente totale da parte del mondo del calcio per quanto accaduto alla Sardegna Arena. La vicenda è nota: prima e dopo il rigore segnato da Lukaku contro il , alcuni 'tifosi' della Curva Nord hanno rivolto al giocatore ululati razzisti. Dei quali ha voluto parlare anche Paul Ince.

L'ex centrocampista inglese, idolo dei tifosi dell' negli anni '90 (tra il 1995 e il 1997), ha riavvolto il nastro raccontando di come anche lui abbia subito episodi di razzismo in . Ince ha accusato tale piaga anche a Milano, in giro per la città.

Al sito di paddypower, Ince ha ricordato l'episodio dell'aprile 1996, nel match contro la :

"Anche io sono stato una vittima del razzismo. In quel match sono entrato in contatto con il portiere avversario ei siamo allacciati, siamo caduti entrambi e io mi sono alzato immediatamente per dimostrare che non c’era alcun infortunio.".

Dopo quell’episodio, i tifosi hanno puntato Ince:

"Metà stadio ha iniziato a ululare. Per circa venti minuti mi hanno urlato di tutto: ho ascoltato termini come “negro di ….” ed è stato terribile".

Fuori dal campo, secondo Ince, era anche peggio: