Iñaki Williams confessa: "Tanta stanchezza, ho bisogno di pastiglie per dormire"

La vita di un calciatore non è sempre rose e fiori, ormai l'abbiamo capito bene, soprattutto al tempo dei social network, dove tutti, chi più chi meno, condividono la propria vita pubblicamente.

È anche il caso di Iñaki Williams che, senza problemi enormi, ha rivelato ai microfoni di 'Marca' qualche confessione della sua vita privata non propriamente felice.

"Ci sono momenti della mia vita, ma credo di tanti altri calciatori, in cui è impossibile prendere sonno la sera a causa della troppa stanchezza. Soprattutto quando perdiamo o le cose non sono andate bene. Non mi piace abusare, ma a volte chiedo ai medici di darmi qualcosa, qualche pastiglia. I giocatori di calcio hanno momenti difficili, con molte cose in testa... e un piccolo aiuto non fa mai male".