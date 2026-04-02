In un video... Khaled Al-Atwi rivela la sua posizione riguardo alla collaborazione con Renard ai Mondiali

Khalid Al-Atwi, ex allenatore dell'Al-Ittifaq, ha espresso la sua posizione riguardo alla possibilità di lavorare come assistente del francese Hervé Renard, allenatore della nazionale saudita, durante i Mondiali del 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Alcuni chiedono le dimissioni di Renard dalla carica di allenatore della nazionale saudita, alla luce del calo di rendimento e dei risultati negli ultimi tempi, con la candidatura di alcuni nomi per succedergli, tra cui Khaled Al-Atwi.

Alla domanda sulla sua posizione riguardo alla collaborazione con Renard come vice allenatore ai Mondiali, Al-Atwi ha risposto, in un'intervista al programma "Dourina Ghair": "Servire la patria è un onore e, come ho detto in precedenza, sono al servizio del mio Paese in qualsiasi ruolo".

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Ha poi aggiunto: "Ma bisogna parlare dell'aspetto professionale: quando sono assistente allenatore, qual è esattamente il mio ruolo? Se è solo di facciata, non lo accetto".

E ha concluso: "Ma se ho voce in capitolo e una posizione di rilievo e questo va a pieno vantaggio della nazionale, allora lo accolgo con favore come cittadino saudita".