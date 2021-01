In Turchia si gioca nella neve: i giocatori del Sivasspor si mimetizzano in maglia bianca

In si gioca sotto la neve, che è caduta copiosa su Istanbul e non soltanto. Con ovvie conseguenze: campi innevati, gioco spesso più lento. E... squadre mimetizzate.

Forse questo non era stato messo in preventivo. O forse sì, soprattutto quando il Sivasspor ha saputo di dover giocare la partita in trasferta contro il Basaksehir con una maglia tutta bianca.

E così, con il campo pieno di neve, è successo l'inevitabile: dalle inquadrature televisive, con le telecamere in alto, i giocatori del Sivasspor sembravano davvero mimetizzati. Immagini che sono ovviamente diventate virali sui social.

Someone forgot to tell Sivasspor not to wear their white kit against Başakşehir today pic.twitter.com/XwcV8aHMbC