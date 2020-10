In Spagna sono sicuri, Zidane a rischio: c'è Raul in caso di esonero

Per Zinedine Zidane saranno decisive le sfide contro Barcellona e Borussia Moenchengladbach; Raul sembra il favorito in caso di esonero.

Zinedine Zidane potrebbe avere le ore contate come allenatore del . Se il tecnico francese dovesse perdere contro il Barcelona in campionato questo sabato, e poi non si dimostrasse in grado di battere il Moenchengladbach in , sarà sollevato dalla sua posizionedal club.

Lo ha rivelato 'Estudio Estadio', che ha riferito di come il club blancos abbia già esplorato la possibilità di puntare per la panchina su Raul González Blanco, allenatore del Real Madrid Castilla.

Dopo la sconfitta contro lo Shakthar, Zidane si è incolpato per la sconfitta della sua squadra e ha salvato i suoi giocatori. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha rinnovato la sua consueta abitudine di scendere negli spogliatoi a fine partita, rivelando il suo disappunto per la partenza della squadra in queste prime fasi di stagione. La sua visita è stata molto più breve del solito però.

C'è anche l'opzione che Zidane si faccia da parte, senza l'esonero, in questo caso proprio a favore di Raul, bandiera delle Merengues e adeso in mostra nella squadra Castilla.