In Spagna sono sicuri: battaglia tra Siviglia e Betis per Callejon

Il giocatore spagnolo difficilmente rinnoverà con il Napoli e potrebbe tornare nella Liga a parametro zero.

E' stato tra i giocatori stakanovisti d'Europa in questi ultimi sette anni, praticamente sempre in campo. Ma ora la strada di Josè Maria Callejon sembra prendere una direzione diversa da quella partenopea. In scadenza nelle prossime settimane, difficilmente rinnoverà.

In sono pronti a riaverlo, dopo l'addio del 2013 per approdare al . Secondo il quotidiano Estadio Deportivo, vicino a e Betis, sarà proprio la città andalusa la più probabile per il futuro di Callejon, vicino ai 34 anni e ad una nuova tappa della sua carriera.

Diverse squadre in ogni caso, e non solo quelle di Siviglia, stanno seguendo la situazione, visto e considerando l'esperienza di Callejon e la possibilità di averlo a costo zero nel calciomercato estivo. Certo, servirà ancora un po' per capire la situazione con precisione, visto il caos di campionato e mercato dovuto al coronavirus.

Altre squadre

Con 336 presenze e 80 goal, Callejon è già nella storia del Napoli, sopratutto per ben tre stagioni con 38 presenze su 38 in campionato (e altre due con una sola gara saltata). L'affetto dei tifosi e della società sarà per sempre, ma la direzione potrebbe essere diversa in questo 2020.

Il Napoli, dopo aver acquistato Petagna e vicino al rinnovo di Mertens, sta valutando da tempo anche i possibili sostituti di Callejon, che nonostante un addio molto probabile, potrebbe comunque rimanere ancora in azzurro a sorpresa.

Difficile, ma non impossibile vedere ancora Callejon al Napoli: le vie del calciomercato sono infinite, sopratutto in questo strano 2020.