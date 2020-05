In Polonia riaprono gli stadi: partite con il pubblico dal 19 giugno

Il campionato polacco riapre le porte degli stadi ai tifosi: gli spalti saranno riempiti per il 25% della capienza totale degli impianti.

Salvo imprevisti, la tornerà in campo il 19 giugno. Lo stesso giorno, in , gli stadi torneranno a popolarsi, come ha annunciato la Ekstraklasa in una conferenza nella quale il presidente Martin Animucki ha ringraziato il governo.

Prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki podziękował premierowi @MorawieckiM za współpracę przy wznowieniu rozgrywek #Ekstraklasa. Stadiony będą częściowo otwarte dla kibiców już od 19 czerwca. pic.twitter.com/4IfcbmgjgU — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 29, 2020

Il massimo campionato polacco era fermo dal 9 marzo scorso ed è ripreso il 29 maggio, 81 giorni dopo lo stop a causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito il mondo intero.

Dopo le prime tre settimane a porte chiuse, dunque, verranno riaperti anche gli stadi. Gli impianti verranno riempiti soltanto per il 25% della capienza totale, rispettando tutte le norme di sicurezza del caso.

Altre squadre

L'ultima giornata della stagione regolare è in programma il weekend del 14 giugno, poi da quello successivo via ai gironcini per decretare vincitrici, retrocesse e qualificate alle coppe. Per la fase più calda della stagione, torneranno i tifosi. Anche se in maniera diversa rispetto alle abitudini.