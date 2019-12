In panchina per Tolosa-Lione? Dossevi guarda il Clasico dal cellulare

Il centrocampista del Tolosa ha assistito alla sfida tra Barcellona e Real Madrid dalla panchina: ora le scuse alla società.

E' la partita più seguita al mondo, la più attesa, capace di paralizzare e . Anche per questa stagione 2019/2020, la gara d'andata tra blaugrana e Blancos è stata un successo a livello di pubblico, meno relativamente ad uno spettacolo deludente, visto lo 0-0 finale.

A seguire il Clasico anche i giocatori professionisti. Anche durante una delle loro gare. Chiedere a Mathieu Dossevi, che durante la sfida di Coupe de la Ligue, ovvero la Coppa di lega francese, ha assistito alla partita tra Barcellona e Real Madrid con il suo cellulare.

Dossevi, centrocampista togolese in forza al , era in panchina per il match contro il . Invece di guardare i suoi compagni, ha seguito la partita tra Barcellona e Real Madrid grazie al suo cellulare. Portando a diverse polemiche tra i tifosi bianco-viola.

L'ex giocatore del Metz avrebbe comunque chiesto scusa per quanto fatto nella serata di mercoledì: Dossevi non lo farà più. Nemmeno in occasione del Clasico di ritorno previsto al Barnabeu.