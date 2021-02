In my place - San Siro, il Derby: un pezzo di vita che rivogliamo indietro

Sei tifosi di Milan e Inter hanno raccontato a DAZN cosa significa non poter più far parte del Derby, dover lasciare vuoto il loro seggiolino.

Pensate al Derby di Milano. Provate a visualizzare San Siro in uno di quei giorni lì, quelli che spesso hanno messo qualcosa in palio, non solo tre punti. Cosa vedete? Il goal partita di Adriano all’ultimo minuto, con Vieri in rossonero sulla linea di porta. Hateley, se hai abitato gli anni Ottanta per forza vedi lui. L’ombrello di Moratti in tribuna, ciao Ronnie, ciao. Il momento in cui hai iniziato ad amare Kakà, primo goal su cross di Gattuso (di sinistro poi...). Continuate a immaginare, non lo sentite?

In my place - San Siro: guarda l'episodio completo su DAZN

Il Derby non è solo quello che succede in campo, perché San Siro quel giorno ha una voce tutta sua, vibra sotto le coreografie delle Curve, è capace perfino di imprimere un’accelerazione alla partita quando inizia a tuonare, in un loop infinito, certi cori. A noi quel suono chiaramente manca, ma loro, quelli che concretamente componevano la voce di San Siro e che da un anno sono costretti al silenzio, cosa provano?

Sei tifosi di Milan e Inter hanno raccontato a DAZN cosa significa non poter più far parte della partita, dover lasciare vuoto il loro seggiolino. Settore, fila, posto: tutti gli abbonati hanno impresse in testa le coordinate del luogo esatto che definiscono, senza esitazioni, casa. E noi è proprio in quella casa, “in my place” che li abbiamo riportati. Li abbiamo accompagnati mentre salivano le scale di San Siro, le stesse che hanno maledetto mille volte perché non finiscono più ma che dopo un anno, in fondo, che nostalgia che ti mettono.

Mentre si emozionavano nel rivivere il loro primo Derby allo stadio oppure quel goal che li ha fatti impazzire, mentre davanti ai loro occhi scorrevano giocatori, episodi, delusioni, ricordi. Immagini e sensazioni che ora mancano, certo, ma soprattutto a mancare è quel giorno della settimana consacrato alla loro passione, quando molli tutto e il lavoro non esiste più, che tu sia un avvocato o un writer o un attore il rituale è lo stesso, la tua routine converge immancabilmente lì: la giornata inizia col pensiero fisso di dovere arrivare in tempo allo stadio per urlare durante la lettura delle formazioni e si conclude al baretto, a parlare con gli amici di calcio e di vita. Perché alla fine lo stesso San Siro è un pezzo di vita, che speriamo un po’ tutti di riavere presto indietro.

Ci vediamo in viale Caprilli, appena fuori dalla fermata della metro, tra l’ippodromo e lo stadio: il nostro racconto parte lì.