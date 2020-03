In Europa si gioca una sola gara: Gotzepe-Rizespor, Napoleoni in campo

Da Juventus-Lione di Champions alle gare dei tornei inglesi, dal campionato islandese a quello spagnolo: stop a tutte le gare, non in Turchia.

Pensate al torneo più improbabile d'Europa. Sia esso della prima serie islandese o della quinta inglese, della coppa polacca o del campionato femminile svedese. Se ve lo state chiedendo sì, è sospeso a causa della pandemia di coronavirus. Il martedì calcistico è nullo al 99%. Una sola eccezione: Goztepe-Rizespor.

Se la ha sospeso i propri tornei nella giornata odierna e negli ultimi giorni hanno deciso di prendere la stessa decisione anche campionati dell'est europa che fin qui avevano deciso di continuare con tifosi e porte aperte nonostante l'emergenza per il covid-19, la non molla.

Certo, un primo passo è stato fatto, visto che il posticipo del 26esimo turno del massimo campionato turco si giocherà a porte chiuse, ma per ora la chiusura totale fino a tempo indeterminato, o con una data da cui ripartire, non sembra essere dietro l'angolo nonostante l'appello di decine di giocatori e tecnici, tra cui Fatih Terim.

Altre squadre

Il Goztepe, squadra di Smirne, affronta il pericolante Rizespor per provare ad ottenere una posizione più stabile, nonostante la possibilità di andare in Europa sia praticamente nulla. Pochi i fans che hanno lodato l'iniziativa di andare avanti, anche a porte chiuse, mentre la maggior parte dei tifosi sta chiedendo a gran voce la sospensione per qualche settimana.

Nel 4-2-3-1 schierato dal tecnico del Goztepe, Palut, c'è tra l'altro anche il giramondo italiano Stefano Napoleoni, esterno destro d'attacco che proverà ad incrementare il dato di due goal e due assist forniti fin qui in questa parte di stagione, che potrebbe essere sospesa nei prossimi giorni, ma non immediatamente.

Sospesa la , con - prevista inizialmente oggi e rinviata a data da destinarsi come il resto dei match, il match di Smirne è l'unico in programma oggi. Mercoledì 18 marzo non cambierà la strada tracciata: si giocherà nelle serie inferiori turche, da est a ovest, da Gümüşhane a Fatsa.