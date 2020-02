In Europa c'è chi ha fatto più goal di Immobile: è Erik Sorga

Ciro Immobile sta disputando una stagione fuori da ogni logica e aspettativa. 25 goal in 21 partite di e primo posto provvisorio nella classifica della Scarpa d'Oro.

I numeri dicono che Immobile è attualmente il miglior attaccante d'Europa, tuttavia non è l'attaccante che ha fatto più goal. Sembra assurdo ma c'è chi ha fatto meglio di lui.

Now it's official official 😏 pic.twitter.com/LIuR6oQoTN