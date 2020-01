In Egitto il giocatore più anziano al mondo? Ingaggiato a 74 anni

Il 6 October Club, club della terza divisione egiziana, dunque professionista, ha portato in squadra il signor Ezz El-Din Bahader.

Ci sono giocatori capaci di giocare oltre i 50 anni, vedi Miura. Talmente in forma da reggere ancora l'urto con i ragazzini, non solo nelle serie minori, ma anche nelle principali. Quello che sta succedendo in in queste ore supera però ogni immazinazione.

La federazione egiziana, la EFA, ha infatti annunciato la registrazione del giocatore professionista probabilmente più vecchio dell'intero pianeta. Il 6 October Club, appartenente alla terza serie nazionale, ingaggia il 74enne Ezz El-Din Bahader. Sì, 74 anni.

Sia la EFA, sia il signor Bahader hanno invitato il Guinness Book of World Records ad assistere ad una gara della terza serie, così da far registrare a livello mondiale l'assurdo primato del 6 October Club, proveniente dall'ononima città a pochi km dal Cairo.

Classe 1945, El-Din Bahader ha svelato in diverse interviste di essere pronto alla sfida con il club che ha deciso di ingaggiarlo, mostrando una forma invidiabile non solo per la sua, ma per qualsiasi età. Il Guinness World è già pronto a portarlo nel mito.