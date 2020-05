In Corea del Sud cambia il rituale pre-partita: niente strette di mano, solo inchino

Il campionato della Corea del Sud è ripartito in questo fine settimana, con grandi novità per quanto riguarda il saluto tra i giocatori pre-gara.

In attesa del ‘via’ della , il primo grande campionato europeo a ripartire, in questo fine settimana il calcio è già tornato protagonista in Asia, per la precisione in .

Anche in K-League si giocherà ovviamente a porte chiuse e con regole stringenti. Con alcuni elementi anche innovativi, come ad esempio il rituale pre-partita che è stato adottato nelle partite fin qui disputate.

Al divieto della stretta di mano pre-gara si è posto rimedio introducendo un inchino. Il rituale prevede che le squadre si mettano una di fronte all’altra, davanti agli arbitri anziché a lato. E poi, appunto, che si salutino a distanza con un inchino.

The #KLeague’s new pre-match handshake 🤝



Is this the future of football? 🙇‍♂️ pic.twitter.com/CIcu6cH9ru — Goal (@goal) May 9, 2020

Alcuni giocatori in diverse occasioni si sono scambiati poi un 'pugno' o un abbraccio veloce. Niente multe, probabilmente. La nuova prassi coreana, però, potrebbe fare scuola.