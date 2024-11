In Copertina - Moise Kean non si ferma più: a 24 anni ha ancora tutto il tempo per alzare l'asticella

Kean torna ad essere un'opzione per la Nazionale: starà a lui garantire goal e continuità per consacrarsi definitivamente.

Firenze aveva tutto l'aspetto dell'ultimo treno per Moise Kean quando, in estate, la Viola aveva deciso di puntare su di lui come terminale offensivo dell'attacco.

Mister Palladino, che lo aveva già cercato ai tempi del Monza, ha indicato lui come riferimento offensivo ideale per il suo stile di gioco e, dopo l'opaca annata vissuta da Beltran e - soprattutto da Nzola - aveva deciso di affidare all'ex Juve le sorti dell'attacco viola.

E Kean ci ha messo appena tre partite per ricambiare la fiducia dell'allenatore, sbloccandosi contro il Monza e ripetendosi contro l'Atalanta. Dopo un breve stop, poi, la stagione di Kean ha preso l'impennata: doppietta alla Roma e poi, dopo il breve stop per infortunio, prima il goal decisivo contro il Torino e ieri la devastante tripletta che ha mandato il tappeto il Verona e regalato per qualche ora il primato in classifica alla Fiorentina.

Tre goal diversi tra loro che mixano alla perfezione tecnica, velocità, potenza e fiuto del goal del 24enne attaccante che torna prepotentemente ad essere un'opzione non irrilevante anche per la Nazionale azzurra.

Ma chi si dice sorpreso della distanza realizzativa di Kean si sbaglia: è vero, in alcune stagioni (su tutte l'ultima, chiusa malinconicamente a quota 0) Kean sembrava tutto fuorché un bomber implacabile, ma in passato - pur non giocando mai con minutaggio regolare - aveva già dimostrato di vedere bene la porta: come dimenticare il finale di stagione vissuto con la Juventus nel 2019 o la magica stagione con addosso la maglia del PSG nel 2020-2021?

Forse, probabilmente, la Juventus non era e non sarà mai la sua dimensione - è possibile - ma la Fiorentina di quest'anno è senza dubbio una squadra che punta in alto e Kean sta dimostrando al cento per cento di poterne essere il terminale offensivo senza mai sfigurare.

Insomma, adesso - finalmente, verrebbe da dire - le condizioni per dimostrare il suo valore ci sono tutte: starà a lui garantire goal e continuità per consacrarsi definitivamente. Del resto, anche se siamo abituati a vederlo in campo da tante stagioni, di anni ne ha ancora 24. Un dettaglio da non sottovalutare.