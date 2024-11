In Copertina - Gasperini fa sognare l’Atalanta: la Dea ha già vinto credendo nel suo progetto

L'Atalanta ha dato a Gasperini il tempo che meritava, per questo ha già vinto a prescindere da come finirà il campionato.

Lo avevano anticipato una settimana fa, dopo il 6-1 rifilato al Verona: Gian Piero Gasperini era pronto per finire sulla nostra copertina, ma poi Yildiz gli aveva rubato la scena. Stavolta, però, la scena è tutta del Gasp, primo allenatore ad aggiudicarsi la nostra palma di migliore della settimana.

Ma Gasperini, lo sappiamo, è molto più che un allenatore e, senza voler entrare in tematiche economiche e di mercato, è - alla fine della fiera - una squadra. Perché nessuna squadra come la sua Atalanta è l’espressione del modo di vedere il calcio del suo allenatore, con pregi e difetti naturalmente, ma immediatamente identificabile nella sua guida.

Sarà un caso se, da anni, la squadra che gioca meglio è anche la squadra guidata da più tempo dallo stesso allenatore? Probabilmente no, e questo la dice lunga su quanto - indipendentemente dal valore del tecnico che in questo caso è assolutamente fuori discussione - la continuità nei progetti sia un valore aggiunto spesso sopravvalutato dai club.



Si è parlato tante volte di quell’Atalanta-Napoli che segnò la svolta nella storia del club bergamasco e di Gasperini, passato in un attimo da allenatore a rischio esonero a guru del calcio italiano. Un bivio, sicuramente, ma anche un premio per una società meno frettolosa di altre la cui pazienza è stata premiata. Pazienza spesso mancata a tanti altri club (ma non a tutti, basti pensare al Cagliari con l’allora emergente Allegri o all’Empoli con Sarri, che non avevano certo iniziato nel migliore dei modi le rispettive avventure. Pazienza che invece troppo spesso è però mancata: la Roma su Luis Enrique è solo uno degli esempi.



E adesso l’Atalanta si gode i frutti di quella pazienza e, dopo aver conquistato il primo storico accesso alla Champions League, vinto l’Europa League e sognato la Supercoppa Europea, adesso alza l’asticella delle ambizioni fino a quello Scudetto che, come forse troppe poche volte ricordiamo, già nel 2020 sembrava un obiettivo tutt’altro che utopistico.



Ma comunque andrà a finire, l’Atalanta ha già vinto. Lo ha fatto dando a Gasperini il tempo che meritava, lo ha fatto andandosi a sedere di diritto al tavolo delle big del nostro calcio e, soprattutto, lo ha fatto e continua a farlo giocando il calcio più bello d’Italia e regalando a tutti noi, appassionati di calcio, quasi sempre la partita più divertente del weekend.

Un po’ meno per i tifosi del Napoli, stavolta, ma - per dirla con Guardiola - una seduta dal dentista alla fine tocca a tutti.