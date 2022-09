In arrivo il Social Football Summit 2022, quinta edizione dell'evento dedicato alla Football Industry

L'evento dedicato alla Football Industry è giunto alla sua quinta edizione e anche quest'anno saranno presenti tanti grandi ospiti.

Il Social Football Summit 2022 è in arrivo e anche quest'anno prevede la presenza di tanti grandissimi ospiti tanto in presenza quanto da remoto.

A differenza della quarta edizione, tenutasi nel mese di novembre del 2021, quest'anno il Social Football Summit anticipa le sue date per via del Mondiale in programma in Qatar nei mesi di novembre e dicembre 2022.

Dopo il grande successo delle altre edizioni, con centinaia di Top Speaker e migliaia di partecipanti, il Social Football Summit continua ad estendere il suo raggio d'azione.

L'evento, organizzato da Social Media Soccer, andrà in scena il 27 e il 28 settembre 2022 e si pone tre obiettivi: networking, opportunità e formazione.

Il Social Football Summit presenterà le tendenze e le innovazioni del mercato, offrendo la possibilità nel corso delle due giornate di interagire con gli altri partecipanti, brand, partner e speaker.

A partecipare anche quest'anno ci saranno Club, Federazioni, media e aziende all'evento con l'obiettivo di fornire uno scenario completo agli addetti ai lavori e non solo. Nato nel 2018, il Social Football Summit in pochi anni è diventato un punto di riferimento professionale del settore calcio e sport in generale.

Dalle Istituzioni - come FIGC, Lega Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga - a ex calciatori, allenatori e dirigenti - come Lele Adani e Bobo Vieri -, senza dimenticare i professionisti della comunicazione come Alessandro Bonan, Luca Marchetti, i club italiani ed internazionali, e i brand del calibro di Sky Sport, TIM, Coca Cola, Sony Playstation, Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Durante la scorsa edizione, sono tanti i nomi illustri che sono intervenuti in qualità di partner e/o speaker del Social Football Summit.

Tra questi non poteva mancare Goal.com, che sarà media partner del Social Football Summit e sarà allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 27 e 28 settembre in occasione dell'evento.

I TEMI DEL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

L'edizione 2022 del Social Football Summit avrà 4 principali linee strategiche, che verranno affrontate in specifici talk in compagnia di grandi ospiti e professionisti della Football Industry.

Innovation & Technology;

OTT & Broadcast;

Responsibility - Security & Sustainability;

Training on the Job.

In più il Social Football Summit 2022 esplorerà anche il mondo del Metaverso e degli NFT, sull’onda digitale e virtuale che sta cambiando e arricchendo la Football Industry verranno approfonditi gli aspetti finanziari e tecnologici.

Il Summit sarà impreziosito dalla Start-Up Competition Multisoccer, una proposta che vuole unire il fisico al virtuale, superando gli ostacoli dati dai confini geografici, assumendo connotati internazionali tarati sull’innovazione e sullo studio del calcio che si evolve, abbracciando il futuro, diventando modello d’ispirazione, cercando di coinvolgere in questo itinerario tutte le startup che ne siano interessati.

COME PARTECIPARE AL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

Per partecipare ci sono quattro tipi di soluzioni, pensate al fine di poter soddisfare tutti gli stakeholder interessati:

DELEGATE PASS – il pass gratuito per partecipare all’evento si ha la possibilità di accedere a SFS22, nello specifico nelle seguenti aree: Stage 1 e 2, Innovation Park, Spazio espositori.

CORPORATE PASS – il pass pensato per le aziende della Football Industry. In vendita al costo di 499€ IVA Inclusa (in promozione 300€) si ha la possibilità di accedere ad un serie di servizi e opportunità esclusive per le attività di networking, oltre che l’accesso fisico alle aree: Stage 1 e 2, Innovation Park, Spazio espositori, Hospitality Box, Corporate Lounge, Area Parcheggio.

EXHIBITOR PASS – il pass dedicato alle aziende partner o che vogliono promuovere i loro servizi all’interno della due giorni di SFS22. Attualmente ci sono due soluzioni per gli espositori: BASE (costo di 3.200€ + IVA) – la soluzione base comprende di n.1 desk, n. 2 Corporate Pass per il 27/28 settembre, n. 1 Ingresso Cena di gala, visibilità base sulla comunicazione del Summit

PARTNER PREMIUM (costo di 7.000€ + IVA) – Comprensivo di n.1 Spazio espositivo personalizzato 3×2 metri (desk + schermo + assistenza tecnica + hostess dedicata), n. 5 Corporate Pass per il 27/28 settembre, n. 2 Ingresso

LE INFO SUL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

Dal programma con tutti i talk all'elenco degli speaker, passando per i ticket: tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di #SFS22.