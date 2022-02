Impresa Empoli Ladies: Juventus Women battute, non perdevano da 54 partite

Sfogliando il calendario, l'impresa appare ancor più chiara: 27 marzo 2019, le Juventus Women cadono a Sassuolo in campionato. Da lì in poi le bianconere non si sono più fermate: fino a ieri, almeno.

Perché al Vinci le Empoli Ladies sono riuscite a riscrivere la storia, ribaltando i favori (e gli sfavori) del pronostico in una di quelle giornate che difficilmente si dimenticano.

Toscane avanti per 2-0 già nel primo quarto d'ora, quando Monterubbiano e Prugna riescono a sorprendere la difesa schierata da Montemurro rispettivamente con una bella azione personale e un colpo di testa in area. Evidenti le responsabilità delle bianconere.

Le Juventus Women si svegliano tardi, siglando il 2-1 con Boattin, brava ad anticipare Capelletti, autrice di una prova super tra i pali.

"Complimenti all'Empoli, ci hanno messo in difficoltà: la nostra reazione è stata tardiva. Il calcio è questo: dobbiamo reagire per tornare ai nostri livelli", ha spiegato nel post-gara Montemurro.

Prima sconfitta in Serie A in questa stagione per le bianconere, che rimangono a 40 punti, a +3 dalla Roma che ha battuto l'Inter: nel prossimo weekend c'è lo scontro diretto, ma è un dato a far discutere. Le Juventus Women non perdevano, in campionato, da 54 partite: un'eternità.