Impresa del Modena: batte 3-2 il Sassuolo e lo elimina dalla Coppa Italia

Colpo del Modena che piega 3-2 i neroverdi nel derby emiliano: decisivi Mosti (doppietta) e l'ex Falcinelli. Inutili le reti di Berardi e Ayhan.

Il primo turno di Coppa Italia non finisce di elargire sorprese in chiave qualificazione. L'impresa di giornata arriva direttamente dal derby dell'Emilia tra Modena e Sassuolo, con i 'canarini' che hanno eliminato la squadra di Dionisi con un netto 3-1 al 'Braglia'.

Semplicemente perfetto il pomeriggio dei ragazzi guidati da Attilio Tesser che, pochi mesi dopo la festa per il ritorno in Serie B, si tolgono la soddisfazione di fermare la corsa in coppa di una delle realtà più brillanti del panorama nostrano.

Già dalle prime battute, si gioca a senso unico con il Modena che impone ritmi folli alla gara e all'11' è l'ex Falcinelli a sbloccare la gara con la zampata dell'1-0. I padroni di casa volano sulle ali dell'entusiasmo e alla mezz'ora Mosti fa 2-0.

E il Sassuolo? Prova assolutamente da cestinare per i neroverdi (oggi in divisa bianca) rianimati prima dell'intervallo dal solito Berardi che si procura e trasforma il rigore (accordato poi dal VAR) del momentaneo 2-1.

Momentaneo, appunto. Perché ad inizio ripresa è ancora Mosti a salire in cattedra e a fulminare Consigli nel cuore dell'area con il più classico dei rigori in movimento che vale il 3-1. Nel finale, inutile la rete di Ayhan.

Finisce così, ed è impresa totale del Modena che si aggiudica una sfida ricca di significato ma, soprattutto, accede al secondo turno dove sfiderà la vincente di Cremonese-Ternana.