Impatto super di Ramsey al Nizza: goal dopo 30 secondi all'esordio

Esordio dalla panchina e goal immediato: Ramsey inizia così la sua avventura al Nizza, segnando dopo appena 30 secondi dal suo ingresso in campo.

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Aaron Ramsey con la maglia del Nizza. L'ex Juve si è trasferito in Francia come svincolato dopo aver rescisso il suo contratto con i bianconeri. Oggi l'esordio in campo, un esordio coi fiocchi.

Ramsey è partito dalla panchina nel match della prima giornata che ha visto il Nizza affrontare in trasferta il Tolosa, ma il suo impatto sulla partita è stato subito devastante.

Il gallese è entrato al 77' al posto di Stengs e 30 secondi dopo ha segnato il goal del definitivo 1-1. Piatto destro preciso sotto la traversa su assist di Brahimi. Un goal che spazza via lo scetticismo iniziale per il suo acquisto.

Adesso vedremo se riuscirà a confermarsi e trovare soprattutto continuità di rendimento e a livello fisico, ma l'inizio è stato sicuramente incoraggiante.