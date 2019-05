Imolese-Piacenza dove vederla: Rai, Eleven Sports o Sportitalia? Canale tv e diretta streaming

Imolese e Piacenza inseguono il sogno della Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Piacenza scende in campo nei play-off di Serie C e lo fa direttamente alle semifinali del torneo. La squadra biancorossa si troverà di fronte l'Imolese, forse la vera sorpresa di questa stagione. E, proprio per questo, si tratta di una sfida che nel doppio incontro tra andata e ritorno potrebbe essere aperta a qualsiasi scenario.

Dopo aver eliminato il ben più quotato Monza nel turno precedente, l'Imolese adesso si misurerà con il Piacenza, che ha sfiorato la qualificazione diretta in Serie B, salvo poi vederla sfumare a favore dell'Entella all'ultima giornata della stagione regolamentare.

Come sempre in questi play-off non c’è la regola dei goal in trasferta e non si disputeranno nemmeno i tempi supplementari al termine dei 180 minuti in caso di parità. In questo caso passerebbe il Piacenza in virtù del miglior posizionamento in classifica.

In questa pagina troverete tutto il necessario su Imolese-Piacenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire l'incontro in tv e streaming.

IMOLESE-PIACENZA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Imolese-Piacenza DATA 29 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Romeo Galli, Imola ARBITRO Alberto Santoro TV - STREAMING Eleven Sports

ORARIO IMOLESE-PIACENZA

La gara tra Imolese e Piacenza si giocherà mercoledì 29 maggio alle ore 20.30; lo scenario è quello dello stadio "Romeo Galli" di Imola.

Imolese-Piacenza non sarà trasmessa in chiaro sulla Rai o su SportItalia; sarà quindi trasmessa in in esclusiva su Eleven Sports, che possiede i diritti di tutte le gare della Serie C. Non è prevista dunque una copertura per questa gara né sul digitale terrestre né via satellite.

In streaming, invece, sarà possibile guardare Imolese-Piacenza attraverso vari dispositivi. Su pc dal sito ufficiale di Eleven Sports oppure su tablet e smartphone attraverso l'applicazione della piattaforma. Il collegamento scatterà qualche minuto prima del calcio d'inizio delle 20.30.

IN DIRETTA SU GOAL

Per chi non fosse invece in possesso di un abbonamento per guardare la partita, potrà restare qui su Goal per seguire la diretta testuale dei playoff di Serie C, con tutti gli aggiornamenti necessari dal Romeo Galli ma anche dagli altri campi delle partite. Sarà praticamente impossibile perdersi qualcosa.

Saber sarà squalificato e quindi indisponibile nella gara d'andata. Al suo posto ci sarà Bensaja. In attacco sono ancora in vantaggio Lanini e Rossetti, ma dalla panchina spingono per una maglia da titolare De Marchi e Cappelluzzo, protagonista contro il Monza. In porta ancora Rossi.

Franzini dovrebbe schierare il suo Piacenza tornando all'antico, ovvero al 4-3-3. Porcari e Sestu non dovrebbero recuperare, mentre Corradi, anche se non al meglio, prenderà il suo posto a centrocampo. Ferrari e Terrani in grande spolvero avranno una maglia da titolare in attacco.

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Bensaja, Carraro, Gargiulo; Mosti; Lanini, Rossetti.

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Corsinelli, Pergreffi, Bertoncini, Barlocco; Nicco, Marotta, Corradi; Terrani, Ferrari, Di Molfetta.