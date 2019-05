Imolese-Monza dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Imolese e Monza si sfidano per la fase nazionale dei playoff di Serie C: tutto sulle formazioni e come seguire la gara in tv e streaming.

Superato per 3-1 il Monza al Brianteo, l'Imolese ospita i brianzoli nella gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Forte del risultato dell'andata, la squadra di Alessio Dionisi potrà gestire due goal di vantaggio. Per accedere al turno successivo il Monza avrà infatti bisogno di vincere con almeno tre goal di scarto.

Nel caso in cui il risultato della gara di ritorno dovesse pareggiare quello dell'andata, a superare il turno sarà l'Imolese, in quanto 'testa di serie' essendosi classificata al terzo posto nel proprio girone durante la regular season. Non sono previsti dunque tempi supplementari o calci di rigore.

A decidere la gara d'andata per l'Imolese sono state la doppietta di Cappelluzzo e la rete di Lanini, in una partita che aveva visto passare in vantaggio il Monza al 2' grazie a un rigore trasformato da D'Errico.

Arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato Fermana e Sudtirol nei turni precedenti, i ragazzi allenati da Brocchi proveranno in tutti i modi a ribaltare un pronostico che al momento li vede ampiamente sfavoriti, spinti dal sogno di poter salire in Serie B: un salto che anche l'Imolese è però decisa a compiere in questa stagione.

IMOLESE-MONZA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Imolese-Monza DATA 22 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Romeo Galli, Imola ARBITRO Matteo Gariglio (Pinerolo) TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO IMOLESE-MONZA

Imolese-Monza si giocherà mercoledì 22 maggio allo Stadio Romeo Galli di Imola. Il match avrà inizio alle ore 20.30, con la direzione di gara che sarà affidata a Matteo Gariglio.

Imolese-Monza sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports. Non è prevista dunque una copertura per questa gara né sul digitale terrestre né via satellite.

La diretta streaming di Imolese-Monza sarà resa disponibile da Eleven Sports, la quale ha acquistato l'esclusiva per la maggior parte delle gare di Serie C. Come già accaduto in occasione delle partite disputate fino ad ora, sarà possibile acquistare la singola partita o l'intero pachetto dei playoff. La visione della gara sarà disponibile collegandosi al sito di Eleven Sports o attraverso l'app ufficiale.

IN DIRETTA SU GOAL

Chi non potrà seguire la gara Imolese-Monza attraverso la piattaforma di Eleven Sports, avrà la possibilità di rimanere aggiornato con quando avviene allo Stadio Romeo Galli grazie alla diretta testuale su Goal. Una diretta goal dettagliata di tutte le partite odierne vi accompagnerà infatti dall'inizio della prima gara al triplice fischio dell'ultima.

Tante probabili conferme per l'Imolese, capace di imporsi nella gara d'andata grazie a un netto 3-1. Dionisi in questo ritorno dovrà solo decidere se privarsi di qualcuno tra Carraro, Hraiech, Fiore e Rossi, diffidati e quindi a rischio squalifica.

Discorso simile per Brocchi, che non ha però alcuna preoccupazione legata all'ambito disciplinare. Il tecnico dei brianzoli potrebbe infatti confermare l'intero undici schierato pochi giorni fa al Brianteo, pronto a offrire ai propri ragazzi un'occasione di riscatto.

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Bensaja, Carraro, Gargiulo; Mosti; Lanini, Rossetti.

MONZA (4-3-3): Guarna; Lepore, Scaglia, Marconi, Anastasio; Palazzi, Armellino, Galli; D'Errico, Marchi, Reginaldo.