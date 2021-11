Immobile vuole esserci contro il Napoli: dallo staff medico laziale filtra ottimismo

Sorride la Lazio, che presto potrebbe riavere il suo centravanti Ciro Immobile. Il bomber laziale, ai box per un infortunio al polpaccio, sta facendo di tutto per recuperare in vista della sfida contro il Napoli.

I segnali sul recupero dell'attaccante sono positivi, come conferma il coordinatore dello staff medico biancoceleste Fabio Rodia in un'intervista concessa a 'Lazio Style Channel'.

"I risultati dei test di Immobile sono confortanti. In due settimane si è riassorbito l’edema e la lesione è evoluta favorevolmente. In questi due allenamenti riporteremo il giocatore al livello dei compagni per la così detta riatletizzazione. Faccio i complimenti a tutto lo staff per aver gestito la situazione Immobile e anche per la fiducia e la disponibilità del giocatore".

Dopo aver saltato sia le due gare che la Nazionale ha giocato contro Svizzera e Irlanda del Nord che lo scontro d'alta classifica tra Lazio e Juventus (vinto dai bianconeri per 2-0), Immobile potrebbe tornare a guidare l'attacco biancoceleste.



Un rientro decisamente importante per Maurizio Sarri, che contro la Juventus ha toccato con mano quanto può essere pesante non avere al centro del tridente offensivo un finalizzatore come Immobile.