Immobile si sfoga su Instagram: "Lasciate in pace la mia famiglia"

Ciro Immobile, a secco anche con il Sassuolo, ha postato una storia sul proprio profilo: "Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me".

La non gira più. E Ciro Immobile, a secco anche contro il , nemmeno. E così qualche tifoso della Lazio, deluso e frustrato per i recenti risultati della formazione di Simone Inzaghi, ha deciso di prendersela non soltanto con lui, ma anche con la sua famiglia.

Il mezzo di comunicazione sono i social, naturalmente. Instagram in primis. Tanto che la moglie di Immobile, Jessica Melena, ha postato nelle proprie storie il messaggio di un utente che insultava pesantemente il marito. E così il centravanti laziale ha deciso a sua volta di farsi sentire, sempre attraverso Instagram, per mettere le cose in chiaro.

"Probabilmente c'è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente. La mia famiglia non c'entra niente. Grazie".

Se anche le ultime prestazioni non sono state positive, Immobile rimane comunque al primo posto della classifica cannonieri, ora tallonato da un Cristiano Ronaldo in prepotente rimonta. Per entrambi, l'obiettivo è ormai chiaro: provare a battere il record storico stabilito da Gonzalo Higuain nel 2016.