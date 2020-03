Immobile sbotta contro il dottore inglese: "Sei una testa di cazzo"

Christian Jessen, medico e conduttore del programma "Malattie imbarazzanti", aveva detto: "Gli italiani usano il virus per non lavorare".

Ciro Immobile non ha preso per niente bene, comprensibilmente, l'uscita di un noto medico britannico. Christian Jessen, conduttore televisivo del programma "Malattie Imbarazzanti", infatti, si è lasciato andare a delle dichiarazioni poco sensibili, per dire.

"Gli italiani usano il coronavirus per fare siesta e non lavorare".

"Vallo a dire ai parenti delle persone morte o di quelle che lottano, testa di cazzo. Te lo dico dal profondo del cuore: vai a cagare".

Il capocannoniere della su Instagram ha preso le dichiarazioni del dottore, aggiungendo il suo personale commento, non certo delicato. Diretto e chiaro Ciro immobile, senza troppi giri di parole, come quando in campo gonfia la rete della prota avversaria...