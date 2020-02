Immobile rincorre Higuain: 25 goal in 21 gare, il 'Pipita' era a quota 21

Ciro Immobile allunga in classifica marcatori: sono 25 ora le reti in cascina. Higuain, nell'anno del record assoluto, dopo 21 giornate era a 21.

La vola e sogna lo Scudetto trascinata dai goal del suo bomber principe: quello di Ciro Immobile è uno dei tanti volti felici della rosa di Simone Inzaghi, una gallina dalle uova d'oro che sta infrangendo ogni sorta di record realizzativo.

Altro giro e altra doppietta, la settima in campionato: il computo totale è di 25 reti in 21 incontri - più di una a partita - una media strepitosa che soltanto Antonio Valentin Angelillo riuscì a tenere nel lontano 1959, il famoso anno dei 33 goal realizzati in altrettante gare.

Continuando su questi ritmi, il primato di marcature in un singolo campionato detenuto da Higuain rischia di crollare: basti pensare che il 'Pipita' a questo punto della stagione si trovava a 21 goal, quattro in meno rispetto all'attaccante di Torre Annunziata.

Mercoledì sera la Lazio sarà impegnata nel recupero casalingo contro il , occasione ulteriore per Immobile di ipotecare il successo nella classifica cannonieri e di fare un altro passo verso l'Olimpo del calcio italiano. Che lo aspetta a braccia aperte.