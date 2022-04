Immobile nella storia della Serie A: primo italiano a fare 25 goal in 3 stagioni di fila

La ferita per la seconda eliminazione di fila negli spareggi per i Mondiali ancora brucia. Servirà il tempo per rimarginarla e ne servirà ancor di più per le pesanti critiche ricevute. Il suo allenatore Maurizio Sarri lo ha definito "il capro espiatorio" di una Nazionale con problemi evidenti. Un colpevole, è vero, ma uno dei tanti che hanno partecipato al cammino nella fase a gironi e alla sciagurata notte di Palermo, quando al 'Barbera' è arrivata l'eliminazione per mano della Macedonia del Nord.

Dottor Jekyl e Mister Hyde. Se quando veste la maglia della Nazionale fatica a trovare la porta, con quella della Lazio Ciro Immobile è un implacabile finalizzatore. I numeri sono tutti dalla parte dell'attaccante di Torre Annunziata, che alla vigilia di Pasqua, nel match dell'Olimpico contro il Torino valido per il 33° turno di Serie A, ha trovato ancora una volta la rete, beffando anche l'insuperabile (fino a quel momento) Bremer.

Con un movimento perfetto, il capitano biancoceleste si è liberato sul secondo palo e ha raccolto lo splendido cross di Milinkovic, mandando la palla dell'1-1 alle spalle di Berisha. Un goal che ha consentito agli uomini di Sarri di trovare il pari in extremis ma che vale molto a livello personale per Ciro Immobile.

25 - Ciro Immobile è il primo giocatore italiano nella storia della Serie A capace di segnare almeno 25 gol in almeno tre campionati distinti - il terzo in assoluto dopo Gunnar Nordahl e Stefano Nyers. Tridente.#SerieATIM #LazioTorino — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) April 16, 2022

Con la firma di ieri, il classe 1990 è diventato il primo giocatore italiano nella storia della Serie A capace di segnare almeno 25 goal in almeno tre campionati distinti - il terzo in assoluto dopo Gunnar Nordahl e Stefano Nyers. Un record non da poco, al quale si aggiunge quello di miglior marcatore del massimo campionato italiano attualmente nella competizione, a quota 180 reti, in compagnia di Fabio Quagliarella.

Un'ulteriore risposta dopo le critiche ricevute, in un momento di grande difficoltà in cui Immobile sta valutando la possibilità di lasciare la Nazionale a 32 anni.

"Le critiche fanno parte del nostro lavoro, poi è arrivata una delusione così importante. Dispiace quando si accaniscono, ma tanto non si risolve niente. Le responsabilità sono di tutti, bisogna guardare al futuro, lavorare bene e cercare di andare al prossimo Mondiale - le parole ai microfoni di DAZN -. Se ci sarò ancora in Nazionale? Non lo so, non ho ancora deciso".

Dopo aver scalato la classifica dei marcatori all-time nella storia della Lazio, Immobile continua a ricorrere record su record nel club biancoceleste e in Serie A a suon di goal. Un segnale forte lanciato a chi lo attacca e - come ha dichiarato lui - 'si accanisce', senza tenere in considerazione i fattori che hanno portato un attaccante a 180 goal in Serie A ad esprimersi al meglio - così come tanti altri compagni - in un contesto diverso come quello della Nazionale di Roberto Mancini.