Immobile-Luis Alberto, idea del rigore 'in seconda': poi la battuta diretta

Luis Alberto si presenta sul dischetto davanti a Radunovic, prima di cedere il pallone a Immobile. I due volevano battere il rigore 'in seconda'.

Durante la partita di domenica tra e , a molti è sembrato strano, dopo la doppietta di Ciro immobile, vedere Luis Alberto posizionare il pallone sul dischetto dopo l'assegnazione del rigore alla Lazio.

Lo spagnolo sembrava volesse tirare, poi però ha ceduto la battuta a Ciro Immobile, che ha spiazzato Radunovic, realizzando il suo 34° goal del campionato. Ma, secondo 'Sky Sport', Luis Alberto non si era portato sul dischetto per tirare in porta.

L'intenzione iniziale era infatti quella di calciare il penalty 'di seconda', con lo spagnolo che si sarebbe presentato dal dischetto, appoggiando poi la palla sui piedi di Immobile che avrebbe dovuto realizzare a porta vuota, o quasi.

Ma poi il cambio di idea, i due non hanno voluto rischiare, con Immobile che è andato a botta sicura. Ma perché volevano battere il rigore in quel modo? Perché Luis Alberto, come Immobile, ha anche lui un obiettivo individuale da raggiungere in questa stagione, quello di miglior assist-man.

Luis Alberto guida infatti questa speciale classifica con 15 assist, uno in più del Papu Gomez, quindi ancora pienamente in corsa.