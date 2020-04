Immobile sta con Lotito: "Possiamo allenarci benissimo a Formello"

Immobile spinge per una ripresa degli allenamenti in tempi brevi: "A Formello abbiamo 6 campi e 4 ingressi separati, potremmo non incontrarci mai".

Sta facendo discutere la presa di posizione di Claudio Lotito che ha definito "illogico" l'ultimo DPCM firmato dal Governo in tema di ripresa degli allenamenti che, per le squadre, dovrebbe avvenire il 18 maggio nel rispetto del protocollo di sicurezza stilato dalla FIGC che però, per ora, non convince pienamente il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

Sulla stessa lunghezza d'onda del presidente della anche Ciro Immobile che, intervistato da 'Lazio Style Radio 89.3', ha sottolineato l'efficienza del centro sportivo di Formello, assolutamente a prova di contagio.

"Sono d'accordo col club e i compagni. Il presidente ha detto bene, trovo pazzesco che per allenarsi si debba andare a Villa Borghese anziché a Formello dove ci sono sei campi e quattro ingressi separati. Potremmo anche non incontrarci mai".

Questo clima di incertezza non è apprezzato dai giocatori che vorrebbero maggiore chiarezza.

"Credo sia discriminatorio, al momento non sappiamo come comportarci. Molti compagni stanno vivendo questa situazione da soli, senza la possibilità di far arrivare le rispettive famiglie in . Sarebbe bello se potessimo far distrarre la gente in questo momento negativo".

Naturalmente la priorità è riprendere con tutti gli accorgimenti del caso sulla sicurezza.