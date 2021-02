Immobile incensa Lewandowski: "E' l'attaccante più forte del mondo"

Ciro Immobile si prepara a sfidare Robert Lewandowski in Champions League: "Batterlo nella Scarpa d'Oro è stato incredibile".

Lazio-Bayern Monaco è alle porte e l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è rivolta in particolare alla sfida nella sfida che caratterizzerà la disputa dell'Olimpico: Ciro Immobile da una parte, Robert Lewandowski dall'altra, di nuovo contro dopo il duello di un anno fa per la vittoria della Scarpa d'Oro che ha premiato l'italiano.

Intervistato dalla UEFA, l'attaccante di scuola Juventus ha esordito sottolineando le difficoltà insite in una partita contro una squadra fortissima e temuta, con pochi punti deboli da sfruttare.

"​Il Bayern è una squadra molto offensiva e veloce, che gioca un calcio totale, quindi sarà difficile fermarlo quando attacca. Cercheremo di dargli qualche problema sfruttando i suoi punti deboli. Chiaramente non avremo così tante occasioni come nelle scorse partite, quindi dobbiamo rimanere concentrati e provare a coglierlo di sorpresa".

Inevitabile il riferimento al confronto con il collega polacco, incoronato con la palma di migliore bomber sulla faccia del pianeta.

"Che cosa mi piace di più di Robert Lewandowski? Che non è mai soddisfatto. Ogni anno cerca di migliorare e di superare i suoi limiti, anche se è già un giocatore eccezionale. È un attaccante completo. Credo che attualmente sia il centravanti più forte del mondo, quindi dovremo stare molto attenti. È stato incredibile batterlo nella Scarpa d'Oro. Sfidare grandi giocatori come lui e [Cristiano] Ronaldo mi rende molto felice".

In campo, tra i due, scenderanno qualcosa come 50 goal stagionali: 19 per Immobile e 31 per Lewandowski, destinato a prendersi la rivincita nella classifica finale della Scarpa d'Oro tra qualche mese.