Immobile lanciato verso il record: a questo punto Higuain aveva tre reti in meno

Ciro Immobile punta al record di goal in Serie A stabilito nel 2015/16 da Gonzalo Higuain, che dopo 26 turni aveva segnato meno del bomber napoletano.

Dopo la chiusura della Coppa è tempo di pensare al campionato italiano, che riparte dall'emozionante duello al vertice tra e : una sfida nella sfida tra Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile, che puntano al titolo di capocannoniere. L'attaccante napoletano mira però anche più in alto: al record di goal stabilito da Gonzalo Higuain nella stagione 2015/16.

In quel campionato il 'Pipita' chiuse con l'incredibile bottino di 36 reti complessive al termine di un'annata magica con la maglia del . Dopo 26 turni, a questo punto della stagione, l'argentino aveva però segnato tre reti in meno di quante ne ha attualmente in archivio lo stesso Immobile, che prima della pausa era arrivato a quota 27.

Con dodici giornate ancora restanti Higuain aveva infatti 24 reti all'attivo: nonostante le tre giornate di squalifica riuscì poi nell'impresa di realizzarne ben altre 12 in nove partite, restando a secco soltanto una volta e firmando anche una tripletta (contro il ) e due doppiette contro e .

Il secondo migliore dopo 26 giornate era stato proprio Ciro Immobile, quando due anni fa poi chiuse il proprio campionato a 29 reti, la migliore stagione del bomber napoletano fin qui dal punto di vista realizzativo: a questo punto del campionato era a 23.

Tenendo in considerazione solo gli attaccanti capaci di segnare più di 29 goal da quando la è tornata a 20 squadre (stagione 2004/2005), sul gradino più basso del podio troviamo Luca Toni, che al 26° turno aveva segnato 22 reti, chiudendo poi con 31. Un cammino analogo a quello di Cristiano Ronaldo, che quest'anno è fermo a 21 e mantenendo la stessa media potrebbe terminare a 30 marcature.

Nelle ultime giornate questi bomber hanno mantenuto tutti una media di circa 0,9 goal a partita: un ritmo che, se rispettato, porterebbe Immobile a battere il record di Higuain arrivando a 38 reti. Tra i giocatori presi in questione, l'attaccante della Lazio è però quello che nel finale di stagione fece registrare un rallentamento più evidente, portando a 0,6 la media realizzativa.

I giochi dunque sono ancora tutti aperti: una stagione 'monstre' fin qui per Immobile, che da qui al termine del campionato si gioca tutto. Scudetto, classifica marcatori e record di goal, da strappare proprio al collega rivale bianconero.