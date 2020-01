Immobile corre più del record di Higuain: 23 reti contro le 18 dell'argentino

Nelle prime 19 gare nell'anno del record, Higuain chiuse con cinque goal in meno rispetto al collega italiano, che ora può guardare anche alla Liga.

Implacabile, infinito, incredibile. E altri aggettivi con la I per lui, Immobile. Capocannoniere di , leader nella classifica della Scarpa d'Oro in giro per l'Europa, trascinatore di una che sogna lo Scudetto, a pochi passi dalla vetta occupata dalla . Lui, Ciro, guarda alla squadra, ma anche al record di marcature del campionato.

Nel 2016 Higuain fece l'impossibile, ovvero superare tutti i precedenti avversari, mettendo insieme 36 reti in un campionato di Serie A. Immobile è già a 23, con una media spaventosa che riesce a far impallidire anche quella ottenuta dal Pipita in maglia nel girone d'andata.

Per Higuain furono 18 goal nelle prime 19 gare, Immobile a è 23 in 19, con l'ultima che è in teoria appartenente al girone di ritorno, ma per la sua Lazio è la diciannovesima del torneo, vista la gara contro il che verrà recuperare a breve per provare a mettere da parte la parola sogno e lottare realmente per lo Scudetto con e Juventus.

Higuain aveva una media di poco inferiore al goal a partita, Immobile segna più di una rete a gara. Alla Messi, alla Cristiano Ronaldo. Capace di oscurare anche due come Werner e Lewandowski, autori rispettivamente di venti e diciannove marcature in . E comunque nei gradini più bassi del podio.

Qualcuno, probabilmente non Immobile, guarda ai dati fantascientifici di Messi e Ronaldo appartenenti al passato e sogna qualcosa del genere. Dura, durissima giocare un girone di ritorno equivalente, in cui l'attaccante di Inzaghi non solo non dovrebbe rallentare, ma eguagliare i goal dell'andata e magari migliorarli.

Del resto nel 2012 il Re di , Messi, mise a segno 50 reti, mentre nel 2013 '''solo''' 46. Per l'argentino i due gironi d'andata si conclusero con 19 goal e dunque 28. E Ronaldo? Le sue migliori annate nel 2012 e nel 2015, con 21 e 30.

Immobile sta nel mezzo delle quattro stagioni, di corsa, pronto a riscrivere la storia d' e chissà, d'Europa.