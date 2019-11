Immobile brilla anche in Nazionale: 2 goal e 1 assist contro l'Armenia

Ciro Immobile si è sbloccato anche con la Nazionale: contro l'Armenia è stato protagonista nel primo tempo di due goal e di un assist.

Ciro Immobile è l'autentico protagonista di questa prima parte di stagione in , sia con la maglia della sia con quella della Nazionale italiana. L'attaccante biancoceleste, dopo aver segnato qualcosa come 14 goal in 12 partite in campionato, si è sbloccato anche con la selezione di Roberto Mancini.

Con il goal alla Finlandia dell'8 settembre scorso, Ciro Immobile ha spezzato un digiuno che durava da circa due anni. Ma adesso l'attaccante non si ferma più: questa sera contro l'Armenia si è reso protagonista di due goal e di un assist, tutti realizzati nel primo tempo della sfida.

Movimenti in verticale a penetrare la difesa armena, tanta corsa e sacrificio come sempre ed una qualità negli ultimi 16 metri che lascia quasi senza parole: sia nel marcare i goal, sia nel timbrare assist per i compagni.

Questa è infatti la quinta volta in stagione che Ciro Immobile riesce a timbrare almeno un goal e un assist nella stessa partita. Quello che spera adesso Roberto Mancini, insieme a tutta la tifoseria della Nazionale, è che il bomber di Torre Annunziata possa arrivare all'Europeo in questo stato di forma devastante...