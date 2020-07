Immobile arriva a Napoli, Mertens: "Spero che non batta il record di Higuain"

L'attaccante del Napoli ha parlato del possibile record di Immobile, che punta ai 36 goal del Pipita proprio al San Paolo.

35 reti in , Scarpa d'Oro e conquista della classifica marcatori ad un passo in virtù del +4 su Cristiano Ronaldo. Ciro Immobile però vuole tutto quello disponibile sul piatto, e nell'ultima giornata di campionato proverà ad ottenere anche il record di Gonzalo Higuain, capace di segnare 36 goal in una sola stagione di Serie A.

Proprio contro il , squadra in cui militava Higuain quando divenne il giocatore con più reti in una sola annata di Serie A, Immobile proverà a pareggiare l'argentino e superarlo, nell'ultima giornata del campionato. Davanti a sè la storia, a casa Gattuso. E Mertens.

Mertens, intervistato da Sky Sport, ha parlato proprio dell'eventuale record di Immobile:

"Non è solo quest'anno, sono già diverse stagioni che fa bene. È un giocatore fortissimo e lo sappiamo, sono contento per lui ma spero che non batta il record di Higuain perché significherebbe prendere un gol da lui sabato. E penso che sia contento di finire così"

Il Napoli non ha più nulla da chiedere al campionato, visto il settimo posto ufficiale e la qualificazione ai gironi di , ma proverà comunque ad ottenere un successo per acquistare fiducia in vista della sfida di contro il .

Mertens e Higuain sono stati compagni e amici, ragion per cui il record di Immobile rappresenterebbe un dispiacere non solo per lo stesso Pipita, ma anche per l'attaccante belga, non solo per aver subito goal dalla . Si tratta comunque, del resto, di un dato che appartiene alla storia del Napoli, nonostante sia nelle mani di un vecchio idolo divenuto 'nemico' nel corso degli anni in seguito al passaggio alla .

Di certo, gli occhi di Higuain, di Cristiano Ronaldo e degli amanti dei record saranno puntati su Napoli: sul piatto la storia dei bomber.