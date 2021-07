Immobile allontana le critiche: "Voi parlate, io continuo a vincere"

L'attaccante della Nazionale si prende la sua personale rivincita contro i critici: "In nemmeno un anno Scarpa d'Oro e campione d'Europa".

Prestazione negativa per Ciro Immobile in finale di Euro 2020: la punta campana è stata sostituita nella ripresa da Berardi e non ha potuto prendere parte all'assalto verso la porta di Pickford, concluso con la rete di Bonucci prima del felice epilogo maturato dopo i calci di rigore.

Nonostante questa 'macchia', la stagione di Immobile si è chiusa nel migliore dei modi: un anno straordinario per lui che, lo scorso mese di marzo, aveva ricevuto il premio della Scarpa d'Oro per le 36 reti realizzate nella Serie A 2019/2020.

Proprio su questi due successi si è soffermato al termine della gara con l'Inghilterra con una Instagram Story dal tono un po' polemico, indirizzata ai suoi critici con un messaggio forte e trasparente.

"In nemmeno un anno Scarpa d'Oro e campione d'Europa. Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone".

Immobile ha esultato pubblicando anche una foto che lo ritrae sorridente assieme all'ambita coppa.