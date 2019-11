Ilicic squalificato contro la Juventus: respinto il ricorso dell'Atalanta

La Corte d'Appello ha respinto il ricorso dell'Atalanta, Ilicic dovrà scontare anche il secondo turno di squalifica e sarà assente contro la Juventus.

Niente da fare per Josip Ilicic. Lo sloveno, espulso durante -, non sarà in campo contro la sabato pomeriggio nell'anticipo della tredicesima giornata di .

Il ricorso dell'Atalanta contro i due turni di squalifica inizialmente inflitti a Ilicic, infatti, è stato respinto dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale presieduta da Piero Sandulli.

Ilicic quindi sconterà anche il secondo turno di stop e lo farà proprio in occasione della sfida contro la Juventus, per tornare poi regolarmente a disposizione di Gasperini in -Atalanta.

Lo sloveno aveva rimediato un rosso diretto dopo aver scalciato Lykogiannis nel finale del primo tempo. La condotta di Ilicic era stata ritenuta "gravemente antisportiva" già dal Giudice Sportivo. Intevitabili dunque i due turni di squalifica.