Ilicic miglior centrocampista, Gasperini scherza: "Giocherà davanti alla difesa"

Il tecnico dell'Atalanta scherza sul premio ricevuto da Ilicic al Gran Galà del Calcio: "Forse ho sbagliato tutto. Kulusevski? Lo conosciamo bene".

Chi ha fatto incetta di premi al Gran Galà del Calcio 2019 è sicuramente l' : i bergamaschi sono stati insigniti del premio di migliore squadra e Gasperini di quello di miglior allenatore della .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo la premiazione come miglior tecnico del campionato italiano della stagione 2018/19 'Gasp' ha voluto fare una battuta sul premio vinto da uno sei giocatori: Josip Ilicic, infatti, è stato premiato insieme a Pjanic e Barella fra i migliori centrocampisti della Serie A.

"Ho visto che hanno votato Ilicic miglior centrocampista… forse ho sbagliato tutto, da domani gioca davanti alla difesa e vediamo (ride, ndr)”.

Il calciatore sloveno non è stato l'unico giocatore dell'Atalanta ad essere inserito nella Top 11 del campionato italiano, ma fra i migliori attaccanti era impossibile escludere Duvan Zapata che nella stagione 2018/19 aveva segnato ben 23 goal nelle 32 presenze in Serie A. Ora il colombiano è vittima di un infortunio e Gasperini ha fatto il punto della situazione.

“Non so se ci sarà Zapata in Champions, vediamo. È da valutare giorno per giorno, non sarà facile averlo a breve. Ma non lasceremo nulla di intentato”.

Chi invece non poteva essere premiato nel Gran Galà del Calcio 2019, ma la cui presenza fra i premiati dei prossimi anni non stupirebbe, è Dejan Kulusevski che sta disputando una stagione molto importante con il . Lo svedese classe 2000 rappresenta un patrimonio importante per la 'Dea' e Gasperini si è detto felice delle sue prestazioni in gialloblu, dove ha la possibilità di avere più spazio. Malinoskyi, al contrario, è momentaneamente chiuso dalla presenza del Papu Gomez