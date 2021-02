Ilicic entra ed esce: Gasperini si arrabbia e lo sostituisce dopo mezz'ora

Gasperini non ha gradito l'atteggiamento tenuto in campo da Ilicic. Lo sloveno, entrato all'inizio della ripresa, è stato sostituito nel finale.

Il percorso in Champions dell'Atalanta si complica: gli orobici sconfitti in casa dal Real Madrid, saranno adesso chiamati ad un'impresa martedì 16 marzo per accedere ai quarti di finale.

I nerazzurri, rimasti in dieci uomini dopo appena 17 minuti per un cartellino rosso rifilato a Freuler, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, dando il massimo in 10 contro 11 e dimostrando abnegazione e grande volontà.

Chi, forse, non è riuscito ad offrire questi due requisiti è stato Josip Ilicic, protagonista di una serata sui generis. Entrato in campo al 57' al posto di Luis Muriel, ad Ilicic Gasperini aveva lasciato una consegna ben chiara: tenere il pallone per permettere così ai compagni di raggiungere la metà campo avversaria.

Ilicic invece, non in serata di grazia, di palloni ne ha tenuti pochi ed è parso meno grintoso dei compagni.

Poco dopo l'ottantesimo, Pessina ha sbagliato la misura di un passaggio proprio verso Ilicic e lo sloveno ha rimproverato il compagno, scatenando l'ira di Gasperini che, da bordo campo, l'ha rimbrottato duramente: "Datti da fare invece!", ha urlato l'allenatore nerazzurro.

Pochi minuti dopo, poi, per nulla soddisfatto dell'atteggiamento del giocatore, Gasperini ha deciso di sostituirlo, nonostante fosse il più fresco in campo. Dentro al suo posto Malinovskyi al minuto 86. Ironia della sorte, subito dopo la sostituzione di Ilicic, il Real ha trovato il goal-partita con Mendy.