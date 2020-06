Gasperini ritrova Ilicic: convocato per Atalanta-Lazio

Lo sloveno ha saltato il match del Gewiss Stadium contro il Sassuolo: contro la Lazio torna a disposizione.

L' ritrova Josip Ilicic. Dopo aver saltato la partita con il in via precauzionale, lo sloveno è stato convocato da Gian Piero Gasperini per la sfida contro la .

2️⃣2️⃣ i nerazzurri convocati per #AtalantaLazio! Torna anche Josip #Iličić 👊

Our squad list to face Lazio! El Profesor is back 👨🏼‍🏫#GoAtalantaGo ⚫️🔵 #SerieATIM pic.twitter.com/BpyPdWaF6E — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 23, 2020

L'ex e era stato lasciato a riposo nella sfida contro il Sassuolo di domenica a causa di un problema alla caviglia. Una scelta precauzionale.

Per la sfida contro la Lazio invece Ilicic torna a disposizione di Gasperini. Quest'ultimo non sarà in panchina per squalifica: al suo posto il vice Tullio Gritti.

Rimane comunque da valutare un impiego dal 1' dello sloveno. In caso, le alternative non mancano: non ci sarà Pasalic per squalifica, ma rimangono le alternative Muriel e Malinovskiy.