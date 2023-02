Una delegazione di tifosi ha raggiunto l'ex numero 72 a Capodistria per salutare il centrocampista: emozioni e commozione durante l'incontro.

Una vera e propria visita inaspettata. Una di quelle che ti lasciano a bocca aperte e ti tolgono il fiato. Un gesto d’affetto e l’ennesima conferma - se mai ce ne fosse bisogno - dell’amore dei tifosi dell’Atalanta e della città di Bergamo nei confronti di Josip Ilicic.

Domenica scorsa in occasione della sfida tra il Koper e il Maribor dell’ex centrocampista degli orobici, alcuni tifosi nerazzurri hanno raggiunto Capodistria, prima città dopo il confine tra Italia e Slovenia situata a pochi chilometri da Trieste, per salutare l’ex calciatore della ‘Dea’, come riferisce 'Bergamo News'.

L’ex numero 72 dell’Atalanta ha partecipato al successo per 1-0 del Maribor con l’impiego dal primo minuto.

Al termine della sfida, Ilicic ha incontrato i tifosi bergamaschi e non è riuscito a trattenere le emozioni. Nel video che testimonia l’accaduto, il calciatore appare visibilmente commosso per il grande gesto d’affetto nei suoi confronti.

Insieme a lui c’è una signora, Luciana, che ha voluto portare allo sloveno - che poi ha firmato autografi e dediche e le ha regalato la sua maglia - i saluti della città e sottolineare quanto manchi ai tifosi della ‘Dea’.

“Mi sei mancato tanto”.

È questa la frase pronunciata dalla signora, prima di un abbraccio affettuoso con Josip Ilicic, mai dimenticato da quel popolo che ha fatto sognare a suon di giocate da urlo, trascinando la squadra nell’Olimpo del calcio europeo, la Champions League.