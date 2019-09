Ilary Blasi su Totti: "Addio alla Roma condiviso. Futuro? Non allenerà"

Ilary Blasi ha parlato del marito Totti, dell'addio alla Roma e del futuro: "Non farà l'allenatore: gli dispiacerebbe non far giocare qualcuno...".

Dopo l'addio alla dopo una vita in giallorosso, Francesco Totti pensa ancora al suo futuro. L'addio ai giallorossi e alla scrivania sono stati burrascosi, ma anche condivisi.

A dichiararlo è stata la moglie dell'ex numero 10 giallorosso Ilary Blasi, che intervistata a 'Verissimo' ha parlato dell'addio alla Roma del marito.

"È stata una scelta condivisa”.

Ora il futuro è da scrivere, ma Ilary si sente certa di poter escludere un futuro da allenatore per Totti, perché lasciare in panchina dei giocatori non lo farebbe stare sereno...

"Di certo non ha mai voluto fare l’allenatore perché gli dispiacerebbe non far giocare i calciatori".

Escluso anche un futuro in televisione, dove già lavora Ilary stessa, anche se le apparizioni non sono escluse...