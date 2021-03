Ilaix Moriba era quasi del City: "Avevamo i biglietti per andare a firmare"

Il padre di Ilaix, nuovo gioiello del Barcellona, rivela che il figlio stava per passare al Manchester City nel 2019: "Poi ho cancellato il volo".

Non male gli ultimi 8 giorni di Ilaix Moriba. 6 marzo: il giovanissimo centrocampista di origini guineane, classe 2003, ha segnato il suo primo goal in Liga con la maglia del Barcellona nel 2-0 esterno all'Osasuna. 10 marzo: a 18 anni compiuti non da molto si è visto concedere la chance di esordire in Champions League, una manciata di minuti col PSG che fa curriculum e prestigio.

Ilaix Moriba è uno dei talenti del futuro su cui dovrà poggiare il Barcellona post Messi. Ma ha rischiato di non giocarci nemmeno, nel Barça. Perché nel 2019 il suo destino era altrove: al Manchester City, per la precisione, che stava per regalare a Guardiola l'ennesimo gioiello da svezzare e far crescere.

A rivelarlo è stato il padre di Ilaix, Mamady Kourouma, che a 'Sport' ha raccontato i dettagli di quei momenti piuttosto convulsi. Mesi in cui il primo contratto da professionista non arrivava, tanto da prendere in seria considerazione l'idea di dire addio al Barcellona prima ancora di aver esordito nella prima squadra azulgrana.

"Con il Barca, le trattative non stavano andando avanti. Abbiamo incontrato Txiki Begiristain (il direttore sportivo del Manchester City, ndr) che ci ha spiegato tutto il suo progetto. Ci è piaciuto, perché avevano intenzione di scommettere parecchio su di lui. Qualche settimana dopo avevamo già i biglietti per andare a Manchester e firmare il contratto.

Ho cancellato il volo la mattina in cui dovevamo andare in Inghilterra. Volevo che Ilaix fosse un esempio e un riferimento per le prossime generazioni del Barcellona. I suoi amici se n'erano andati. Se fosse rimasto, era la prova che il Barça stesse scommettendo sui giovani. Siamo riusciti a raggiungere un accordo in cui siamo usciti tutti vincitori".

Una disdetta per Guardiola, che dalle giovanili del Barcellona ha sempre attinto in maniera massiccia anche quando allenava in Catalogna, e per il Manchester City. E una sensazione di pericolo scampato per il Barcellona. Ripagato, 8 giorni fa, dallo splendido sinistro da fuori area con cui Ilaix ha trovato il suo primo centro in Liga.