Il Werder Brema fa festa: è promosso in Bundesliga dopo una sola stagione

C'era una volta il Werder Brema campione di Germania. Quattro volte, per la precisione: l'ultima nel 2004, guidato dalle reti del brasiliano Ailton. Oggi c'è questo Werder Brema, un po' decaduto ma lo stesso orgoglioso. Tanto da riconquistare dopo un solo anno di purgatorio un'immediata promozione in Bundesliga. Proprio come lo Schalke 04.

A una settimana di distanza dal trionfo dei Minatori, che peraltro hanno vinto anche all'ultima giornata in casa del Norimberga chiudendo in vetta la Zweite Bundesliga, un'altra grande storica del calcio tedesco torna in prima divisione. E lo fa in grande stile, con un successo casalingo per 2-0 sullo Jahn Regensburg (a segno Füllkrug nel primo tempo e Ducksch all'inizio della ripresa) utile per tenere a distanza l'ennesima formazione blasonata del torneo, ovvero l'Amburgo.

Inutile il contemporaneo 3-2 conquistato dall'HSV sul campo dell'Hansa Rostock. O meglio: inutile ai fini della promozione diretta. Perché per il resto è stato utilissimo, in quanto ha consentito al club campione d'Europa nel 1983 di arrivare terzo, a pari punti con il Darmstadt ma con una miglior differenza reti, guadagnandosi così lo spareggio contro l'Hertha Berlino, terzultimo in Bundesliga.

Il Werder Brema ha abbandonato la Zweite Bundesliga dopo appena una stagione grazie soprattutto alle reti della propria coppia d'attacco. La stessa che ha steso il Regensburg: Marvin Ducksch e Niclas Füllkrug. Il primo, classe 1994, arrivato dopo poche giornate dall'Hannover, ha messo a segno 21 reti; 19 quelle realizzate dal secondo, classe 1993, pure lui ex Hannover, a Brema dal 2019.

Il Werder riparte da loro due. E da Ole Werner, l'allenatore, di pochi anni più anziano: nato nel 1988, ha un curriculum da calciatore praticamente inesistente, se è vero che ha iniziato ad allenare all'Holstein Kiel nel 2014. Lo scorso 4 maggio ha compiuto 34 anni. Nella prossima stagione sarà lui il tecnico più giovane della Bundesliga. Anche più giovane del quasi trentacinquenne Julian Nagelsmann.