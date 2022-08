Il Viktoria Plzen torna in Champions League dopo 4 stagioni: l'ultima volta superò la Roma

Il club campione di Repubblica Ceca superò 2-1 i giallorossi: in questa stagione disputerà la fase a gironi per la quarta volta nella sua storia.

100 chilometri a sud-ovest di Praga. Nella città della birra - famosa per uno dei brand più importanti per la produzione di Pilsner - la festa può ufficialmente iniziare: il Viktoria Plzen torna per la quarta volta nella storia in Champions League. Grazie al successo nel doppio confronto con il Qarabag nei playoff, il club ceco sarà a Istanbul per i sorteggi della fase a gironi.

Un successo incredibile per Michal Bilek e i suoi ragazzi. Quello del Viktoria Plzen è un vero e proprio miracolo sportivo costruito in pochi mesi. Sì, perché quella che all'inizio della passata stagione era considerata ai nastri di partenza la terza forza del campionato ceco è riuscita nella poule per il titolo a rimontare e superare uno Slavia Praga più forte - almeno sulla carta - prima di intraprendere poco più di un mese fa un percorso nei preliminari di Champions League che ha portato i rossoblù fino al successo per 2-1 in rimonta sul Qarabag nella gara di ritorno (0-0 all'andata) e al pass per un posto tra le migliori 32 della competizione più prestigiosa del 'Vecchio Continente'.

Quella del Plzen - o del 'Viktorka' come lo chiamano i tifosi - è una realtà consolidata nel corso di poco meno di tre lustri. Sì, perché in poco meno di cento anni, il club ceco era riuscito a portare a casa solo una Coppa di Cecoslovacchia nel 1971 (quando si chiamava Skoda Plzen). Poi l'exploit a partire dalla stagione 2009/2010, con la vittoria di una Coppa di Repubblica Ceca e ben 6 titoli nazionali, interrompendo l'egemonia delle 'S' di Praga, Slavia e Sparta.

Nella passata stagione, dopo aver concluso la regular season alle spalle dello Slavia Praga di Trpisovsky con un punto di ritardo, nella poule Scudetto il Viktoria Plzen è riuscito a rimontare e portare a casa il sesto titolo della storia con ben tre turni d'anticipo e un vantaggio di sette lunghezze sulla formazione praghese. Un risultato che appariva quasi impossibile a pochi mesi dalla fine del campionato.

Il club in cui hanno mosso i passi in giovane età Pavel Nedved e Petr Cech, prima di spiccare il volo verso i grandi palcoscenici del calcio internazionale, torna a calcare i terreni più prestigiosi del panorama europeo. Lo fa dopo 4 anni dall'ultima volta, quando affrontò il Real Madrid, il CSKA Mosca ma soprattutto la Roma di Eusebio Di Francesco.

Getty Images

In quel doppio confronto c'erano capitan Hejda, Havel, Pernica (in panchina), Kopic e Chory, autore di uno dei due goal con cui il Viktoria Plzen stese i giallorossi all'andata alla Doosan Arena. Il percorso nel Gruppo G dei cechi si concluse con il terzo posto, alle spalle di Real Madrid e Roma e davanti il CSKA Mosca, ma con la grande soddisfazione di aver battuto i giallorossi 2-1 in casa, nella prima giornata, grazie alle reti di Kovarik e Chory, intervallate dal momentaneo pari di Under. Una notte storica per il club rossoblù.

A ritorno, all'Olimpico, arrivò poi un netto 5-0 con cui i giallorossi ipotecarono l'accesso agli ottavi di finale.

Getty

Da Helsinki a... Istanbul. Il Viktoria Plzen si presenta alla fase a gironi da imbattuto nei preliminari di Champions League. Dopo aver superato due volte i finlandesi dell'HJK Helsinki, la squadra di Bilek ha avuto la meglio sia all'andata che a ritorno sullo Sheriff Tiraspol, prima di battere nel doppio confronto gli azeri del Qarabag.

"Loro sono i migliori, loro sono i campioni" recita l'inno della 'Coppa dalle Grandi Orecchie'.

Il Viktoria Plzen si ripresenta all'appuntamento con le grandi d'Europa meritatamente, dopo aver riconquistato lo scettro di migliore in patria e aver superato ben tre concorrenti internazionali. Un verdetto del campo che premia quella squadra che ormai non è più considerata una sorpresa ma una realtà in Repubblica Ceca e - perché no - anche in Europa con la presenza fissa tra Champions ed Europa League. Partendo sempre da outsider, con il campo ad emettere il suo verdetto e premiare i rossoblù.