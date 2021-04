Il vicepresidente del Betis rivela: "Eravamo vicini a Locatelli e Sensi"

José Miguel Lopez Catalan rivela un retroscena di mercato sul Betis: "Locatelli non giocava tanto al Milan, abbiamo provato a prenderlo".

Manuel Locatelli e Stefano Sensi oggi sono due punti fermi della Nazionale di Roberto Mancini, ma qualche anno fa potevano lasciare la Serie A per finire in Liga. E più precisamente al Betis.

A rivelarlo è il vicepresidente del club José Miguel Lopez Catalan, intervistato da 'Sky Sport'.

"Siamo stati molto vicini a Locatelli e Sensi. La cosa importante è che per noi importante cercare giocatori fedeli al nostro stile di gioco, ci interessano giocatori come Locatelli che possono costruire il gioco, che hanno grande tecnica. C’era Setién allenatore e Locatelli non stava giocando tanto al Milan, abbiamo provato a prenderlo".

Proprio dal Betis d'altronde in Italia è arrivato Fabian Ruiz, voluto fortemente al Napoli da Carlo e Davide Ancelotti.

"La storia di sua madre che faceva le pulizie nel club che porta suo figlio nelle giovanili e poi lo vede crescere fino alla prima squadra è un esempio meraviglioso. Fa parte del nostro orgoglio, della nostra cantera, come Ceballos e Junior Firpo, giocatori che crescono nel Betis che ottengono opportunità e vanno in grandi club".

Lopez Catalan infine difende un altro ex Betis come Pau Lopez, molto discusso alla Roma per alcune prestazioni non troppo convincenti.